Кинолог Голубев предупредил об опасности насекомых для собак весной

По словам эксперта, клещи становятся особенно активными в апреле и мае, но опасность существует уже в марте. Паразиты встречаются не только в лесах, но и в городских парках и на газонах. Главная угроза — пироплазмоз, смертельное заболевание крови, передающееся через укус клеща.

Голубев подчеркнул, что владельцам следует внимательно следить за состоянием собаки после прогулок. При обнаружении клеща необходимо аккуратно вытащить его пинцетом или специальным инструментом, выкручивая и стараясь не повредить брюшко паразита. При возникновении аллергических реакций можно дать собаке антигистаминные препараты в дозировке, соответствующей ее весу.

«Чтобы защитить собаку, потребуется комплексный подход. Ни одно средство не даст 100% гарантии, но комбинация методов, например, капли на холку и ошейник, кратно повышает защиту», — отметил эксперт.

Выбор средства зависит от особенностей собаки и консультации с ветеринаром. Для питомцев, которые часто купаются, предпочтительнее таблетки, а не капли. Также можно использовать специальные репелленты и следить за своевременной вакцинацией.

Кроме клещей, весной собак атакуют комары и мошки, укусы которых вызывают зуд, отеки и аллергические реакции. Комары могут переносить личинки сердечных гельминтов, вызывающих дирофиляриоз, поражающий сердце. При температуре от +5 градусов активизируются пчелы, осы и шмели, чьи укусы в область пасти или языка могут привести к отеку гортани.