Кинолог Уражевский опроверг миф о необходимости множества уколов от бешенства

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал радиостанции «Говорит Москва» , что курс современной антирабической вакцины состоит из шести инъекций в течение года. Это опровергает миф о необходимости сорока уколов в живот при укусе инфицированного животного.

Если произошел укус, рану следует незамедлительно промыть водой с мылом и обработать перекисью водорода, а затем сразу обратиться в травмпункт. Эксперт также отметил, что необычное поведение диких или дворовых животных должно насторожить — в таком случае не нужно пытаться помочь, следует вызвать ветеринара.

Ранее стало известно, что в Мытищах и Ступине объявлен карантин из-за бешенства. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, сообщает сайт правительства региона. Очаг заражения в Мытищах выявлен у дома № 2 по Сиреневой улице в деревне Чиверево.