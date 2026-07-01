Кинолог Шарыпова порекомендовала не поощрять прыжки у собаки

Основатель команды «Нежный кинолог» Ирина Шарыпова поделилась советами, как отучить собаку прыгать на гостей при встрече. Об этом написали «Известия» .

По словам Шарыповой, многие владельцы невольно закрепляют эту привычку, показывая свою радость от такого поведения питомца. Например, смеются, разговаривают с собакой или игриво отталкивают ее. В результате прыжок становится привычным способом приветствия, сообщило URA.RU.

Чтобы отучить собаку от нежелательного поведения, не стоит прибегать к окрикам или наказаниям. По мнению эксперта, даже негативная реакция говорит питомцу о том, что он достиг цели.

Шарыпова рекомендует не поощрять прыжки и полностью игнорировать собаку, когда она начинает так поступать. Спокойное поведение должно стать максимально выгодным для питомца, а прыжок — перестать приносить желаемый результат.

Кинолог также советует отрабатывать спокойное приветствие с разными людьми и в различных ситуациях, но не в момент прихода гостей, а заранее. Например, можно встретить гостей на улице, чтобы снизить уровень возбуждения собаки перед входом в дом.

Последовательность действий всех членов семьи и регулярные тренировки помогут собаке отказаться от эмоциональных прыжков, заменив их спокойным приветствием.