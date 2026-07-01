Кинолог Шарыпова порекомендовала не поощрять прыжки у собаки
Основатель команды «Нежный кинолог» Ирина Шарыпова поделилась советами, как отучить собаку прыгать на гостей при встрече. Об этом написали «Известия».
По словам Шарыповой, многие владельцы невольно закрепляют эту привычку, показывая свою радость от такого поведения питомца. Например, смеются, разговаривают с собакой или игриво отталкивают ее. В результате прыжок становится привычным способом приветствия, сообщило URA.RU.
Чтобы отучить собаку от нежелательного поведения, не стоит прибегать к окрикам или наказаниям. По мнению эксперта, даже негативная реакция говорит питомцу о том, что он достиг цели.
Шарыпова рекомендует не поощрять прыжки и полностью игнорировать собаку, когда она начинает так поступать. Спокойное поведение должно стать максимально выгодным для питомца, а прыжок — перестать приносить желаемый результат.
Кинолог также советует отрабатывать спокойное приветствие с разными людьми и в различных ситуациях, но не в момент прихода гостей, а заранее. Например, можно встретить гостей на улице, чтобы снизить уровень возбуждения собаки перед входом в дом.
Последовательность действий всех членов семьи и регулярные тренировки помогут собаке отказаться от эмоциональных прыжков, заменив их спокойным приветствием.