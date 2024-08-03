Кинолог назвал признаки того, что собака счастлива и доверяет хозяину

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил основные признаки того, что собака счастлива с хозяином. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1» .

Кинолог отметил, что собаки не могут рассказать хозяину, что им не нравится, но умеют подавать сигналы. Их нужно научиться правильно считывать.

«Когда собаке с вами комфортно, она доверяет и ориентируется на вас. Питомцу не нужно нервничать, потому что жизнь с хозяином предсказуема: есть четкие правила, график кормления и выгула, он знает какую реакцию ждать на то или иное действие», — объяснил Голубев.

Кинолог добавил, что в этом случае собака испытывает здоровую привязанность к владельцу, понимает его просьбы и четко выполняет команды, чтобы получить похвалу. Счастливая собака не испытывает рядом с человеком стресс, не переживает из-за хаотичных изменений его требований.

Ранее Голубев предупредил, что собакам нельзя во время прогулок пить воду из луж, так как она может подхватить инфекцию, в числе которых самая опасная — лептоспироз.