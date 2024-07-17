Кинолог Голубев: вода из луж может представлять для собак смертельную опасность
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал брать питьевую воду для собак на время прогулки. Употребление жидкости из луж крайне вредно для питомцев, отметил эксперт в беседе с «Известиями».
По его словам, в водоемах содержатся бактерии и другие микроорганизмы. Животное может подхватить инфекцию. Самая опасная из них — лептоспироз.
«У собак она вызывает рвоту, диарею, вялость, потерю веса и аппетита, анемию, поражает все внутренние органы», — предупредил эксперт.
При острой форме заболевания смертность достигает 60-80%. Профилактикой является ежегодная вакцинация, подчеркнул кинолог.