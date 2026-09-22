Кинолог Карапетьянц объяснил, почему собаки едят документы

Съеденные собаками паспорта и другие вещи — это следствие провокаций владельцев, а не плохая генетика животного. Об этом в интервью ИА НСН заявил ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Эксперт сравнил щенков с детьми: они по своей природе исследователи и пробуют мир на зуб от скуки или одиночества. Чтобы избежать «безобразий», Карапетьянц рекомендует убирать ценные вещи из доступа питомца и приучать его к дисциплине.

По словам специалиста, активность собаки напрямую зависит от нагрузок. Если животное испытывает энергетический дисбаланс, оно начинает портить мебель и провода.

Среди самых активных пород эксперт назвал пинчеров, терьеров, бельгийских овчарок, хаски, маламутов и доберманов. Карапетьянц подчеркнул, что таких собак не сложнее дрессировать, но владельцам стоит обращаться к специалистам вместо чтения советов в соцсетях.