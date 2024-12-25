Празднование Нового года с собакой в центре города может обернуться стрессом и непредсказуемыми реакциями животного. Об этом рассказал «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист отметил, что уличный шум, толпа и взрывы салютов могут сильно напугать собак. Кроме этого, повышаются риски того, что кто-то наступит питомцу на лапу или хвост, а также случайно толкнет его.

Самой удачной идеей станет празднование Нового года в привычной и комфортной для собаки обстановке. Например, дома или на даче, где пес чувствует себя защищенно и безопасно, а также имеет возможность расслабиться и в любое время уйти в уединенное место, добавил Голубев.