Кинолог Голубев рекомендовал при снижении активности питомца зимой уменьшать его норму калорий

По его словам, изменения в рационе должны зависеть от уровня активности питомца. Особое внимание следует уделить короткошерстным и бесшерстным собакам, а также животным небольшого размера, пожилым и страдающим хроническими заболеваниями.

«Все породы очень разные. Одни переносят зиму довольно легко и тратят много энергии на прогулках. У других активность, напротив, снижается», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что любые изменения в питании нужно проводить под наблюдением ветеринара. Базовые правила включают контроль нормы калорий: если активность питомца снижается, есть риск набора лишнего веса.

«Основой для поддержания мышечной массы остается белок, а лучшим источником "долгого" тепла являются жиры», — подчеркнул Голубев.

Жиры помогают организму сохранять температуру и поддерживать энергию, а также улучшают качество шерсти. Если собака активна на улице, можно добавить углеводы, которые содержатся, например, в гречке. Не стоит забывать и о клетчатке: ее источниками могут быть огурцы, кабачки, яблоки. В самые морозные дни рекомендуется утеплять питомца при необходимости и корректировать график прогулок.