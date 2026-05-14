Кинолог Голубев рассказал, как правильно перевозить собаку в машине

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал RT , как правильно перевозить собаку в машине. Согласно закону, собака считается грузом, и ее нахождение в салоне не должно мешать управлению или ограничивать обзор водителя.

Голубев подчеркнул, что при резком торможении непристегнутая собака может получить серьезные травмы или даже погибнуть. Для безопасной перевозки можно использовать удобную переноску, закрепленную ремнями, или специальную шлейку-ремень, пристегнутую к ремню безопасности. Также возможны варианты с автогамаком для заднего сиденья и разделительной перегородкой, которая отделяет багажник от салона.

«Место собаки — на заднем сиденье. На переднем ее может травмировать подушка безопасности», — пояснил специалист.

Кинологи также не рекомендуют разрешать собаке высовываться из окна, так как это может привести к серьезным травмам.

Еще одно важное правило — никогда не оставлять собаку в салоне машины одну, даже на короткое время. Перед поездкой рекомендуется не кормить животное за два-три часа, чтобы его не укачивало в дороге. Также важно обеспечить выгул собаки перед поездкой и делать остановки каждые два часа, не забывая брать с собой чистую воду. При путешествиях на дальние расстояния стоит взять с собой ветеринарный паспорт.