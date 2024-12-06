Кинолог Голубев рассказал, что собаки по-разному воспринимают музыку

Собаки по-разному воспринимают музыку: под одну они могут успокаиваться, а под другую — беспокоиться. Об этом изданию РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как пояснил эксперт, домашним питомцам могут нравиться звуки определенной частоты. Собеседник отметил, что различие в восприятии музыки человеком и собаками становится предметом постоянного интереса ученых. Многие специалисты сейчас занимаются исследованиями музыкальных предпочтений у четвероногих, написало издание «Инфо 24».

Ранее ученые из университета Колорадо в результате эксперимента выяснили, что во время медитативных композиций собаки расслабляются, а во время классики — начинают засыпать. Тяжелая музыка приводит четвероногих к беспокойству и тревожности, говорится с исследовании.