Кинолог Голубев рассказал, что собака часто моргает и зевает на начальной стадии агрессии

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» о системе «лестница агрессии», которая помогает владельцам замечать ранние сигналы недовольства у питомцев.

По словам эксперта, агрессия у животного не всегда выражается рычанием или нападением. Часто все начинается с безобидных сигналов, которые могут остаться незамеченными. Эти знаки позволяют питомцу заранее предупредить хозяина о дискомфорте.

Голубев описал три зоны «лестницы агрессии». Первая — «зеленая» зона: собака облизывается, зевает, часто моргает, отводит взгляд или отворачивается. Это первые признаки беспокойства.

«Оранжевая» зона включает прижатые уши, опущенный или поджатый хвост, попытки казаться меньше. Завершающая стадия — переворачивание на спину, что означает попытку примирения. «Красная» зона начинается, когда собака замирает в неподвижной позе с пристальным взглядом, демонстрирует оскал и рычит, после чего может перейти к нападению.

Эксперт подчеркнул, что собака не всегда проходит все стадии последовательно. В случае прямой угрозы или игнорирования сигналов со стороны хозяина, питомец может сразу перейти к активной защите, заключил Голубев.