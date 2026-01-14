Кинолог Голубев призвал зимой использовать специальный воск для ухода за лапами собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал RT , как правильно заботиться о питомцах во время сильных морозов.

По словам эксперта, некоторые породы собак могут переносить низкие температуры, но для животных, привыкших к квартирным условиям, холод может стать серьезным испытанием. В такие периоды важно сократить время прогулок и утеплять питомцев.

«Особенно важно в такую погоду следить за лапами животных: они особенно уязвимы даже у крупных собак. Для защиты пригодится специальный воск или обувь», — отметил Голубев.

Для владельцев небольших или короткошерстных собак правила еще строже. При экстремально низких температурах выгул следует сократить буквально до пяти-десяти минут, посоветовал эксперт. Утеплять таких питомцев нужно по принципу многослойности: например, надеть свитер, а сверху жилетку или комбинезон.

Голубев подчеркнул, что симптомы переохлаждения могут быть неочевидными. Среди них — поджимание лап, дрожь, скуление, а в тяжелых случаях — заторможенность, замедление дыхания и сердцебиения, расширение зрачков, побледнение или посинение слизистых оболочек. Важно внимательно следить за состоянием собаки, чтобы не пропустить тревожные признаки.