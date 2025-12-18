Кинолог Голубев призвал оградить домашних питомцев от комнат, где стоит елка

Владельцы собак знают, что украсить дом к празднику, когда в нем живет питомец, — задача непростая. О том, как соблюсти меры предосторожности, рассказал «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, одним из самых безопасных вариантов является ограничение доступа животного в комнату с елкой. Если это невозможно, стоит найти альтернативное решение: например, разместить дерево в углу и надежно закрепить его. Для этого подойдет прозрачная леска. Подставка у дерева должна быть массивной и тяжелой, чтобы крепко удерживать ствол.

Если ограничить доступ собаки не получится, можно создать границы вокруг елки с помощью забора для вольера или праздничных коробок. Когда питомец пытается переступить черту, нужно подавать команду «Нельзя» или «Ко мне». Когда собака возвращается, ее обязательно нужно похвалить и дать лакомство.

«Все хрупкие, бьющиеся, стеклянные и съедобные украшения вешайте выше уровня морды и хвоста собаки. Нижнюю часть елки лучше украсить безопасными вариантами из дерева и силикона», — предупредил Голубев. Это убережет питомца от опасного соблазна.

Мишура и «дождик» также могут представлять опасность. Поэтому лучше использовать бумажные самодельные гирлянды.

Многие отказываются от больших елок, заменяя их на небольшие деревца, которые ставятся на стол или тумбу. Так больше шансов оградить собаку от доступа к елке.

Чтобы отвлечь питомца от нового незнакомого предмета в доме, организуйте ему свое новогоднее пространство. Предложите ему новую лежанку с игрушками. Можно даже установить свою безопасную силиконовую елку, украшенную лакомствами. Чтобы питомец быстро их не съел, подготовьте шарики-конги с угощениями внутри.