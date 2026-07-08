Кинолог Голубев предупредил об опасности угощения собаки шашлыком

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал RT , что шашлык — одно из самых неподходящих лакомств для собак в летний период. По его мнению, блюдо содержит компоненты, которые могут навредить здоровью питомца.

Голубев пояснил, что зачастую в шашлыке используется жирное мясо, которое создает большую нагрузку на пищеварительную систему собаки. Кроме того, из-за способа приготовления продукта в мясе образуются канцерогены, с выведением которых печень животного может не справиться.

Эксперт также отметил, что лук и чеснок, часто добавляемые в маринад или к готовому блюду, представляют серьезную опасность для собак. Эти продукты могут повредить красные кровяные тельца и вызвать гемолитическую анемию.

Помимо этого, по словам Голубева, специи и лимонный сок сильно раздражают желудочно-кишечный тракт собаки. Он подчеркнул, что миф о способности организма собаки переварить все — это заблуждение, и не стоит рисковать здоровьем питомца, угощая его шашлыком.