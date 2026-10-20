Кинолог Голик заявил, что нейросети не помогут понять собаку

Голик предупреждает, что доверять искусственному интеллекту в вопросах поведения собак опасно. Нейросети дают лишь общие советы, тогда как каждое животное индивидуально. По словам специалиста, слепое доверие алгоритмам может навредить, если питомцу на самом деле требуется помощь профессионала. Голик отмечает, что даже хозяин не всегда способен точно распознать желания собаки, которая, как и человек, имеет свой тип нервной системы и метеозависима.

Эксперт выделил главные сигналы для понимания питомца: вытянутая вперед поза с напряженными ушами и хвостом означает настороженность, а прижатые к земле уши — испуг. Лай и желание спрятаться за хозяина предупреждают об угрозе, порча вещей говорит о переизбытке энергии. Если собака лежит на спине — она полностью доверяет, а тянет лапки — хочет играть. Вялость и тусклый взгляд — повод срочно обратиться к ветеринару.