Кинолог Фатеева предостерегла от пробежек со щенками до года

Кинолог и зоопсихолог Ирина Фатеева сообщила в интервью Newstracker.ru , что перед тем как начать регулярно бегать с собакой, владелец должен проконсультироваться с ветеринаром.

Специалист отметила, что физические нагрузки подходят не всем питомцам, особенно в летнее время. Она подчеркнула, что необходимо учитывать индивидуальные особенности здоровья животного. У собаки могут быть проблемы с тазобедренными суставами, позвоночником или строением носовых путей, что может вызвать затруднения с дыханием, написал RT.

Ирина Фатеева также указала на то, что у питомца не должно быть артроза, артрита, переломов или растяжения связок. Если хозяин планирует заниматься бегом с собакой каждый день, важно заранее провести ветеринарный осмотр и получить одобрение специалиста.

Отдельно кинолог обратила внимание на то, что брать щенков до года на пробежки категорически не рекомендуется. В таком возрасте у них еще продолжается активный рост, формирование суставов, укрепление скелета и мускулатуры.