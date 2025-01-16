Кинолог Атертон призвал семей с детьми не заводить далматинцев

Британский кинолог Уилл Атертон составил список пород собак, которых, по его мнению, лучше не заводить семьям с детьми. Его слова приводит издание Daily Express .

Первое место в этом перечне занимает бордер-колли. Эксперт отмечает, что благодаря высокому интеллекту и повышенной активности эти собаки могут непроизвольно начинать «пасти» малышей, следуя своим природным инстинктам. В результате они могут гоняться за детьми и даже кусать их за ноги, передала «Вечерняя Москва».

Вторую позицию в рейтинге заняла акита. Атертон подчеркнул, что нередко сталкивается с ситуациями, когда представители этой породы испытывают трудности в общении с детьми.

Замыкают тройку лидеров далматинцы. Кинолог также обратил внимание на то, что многие люди не знают о том, что в Великобритании далматинцы считаются одной из наиболее агрессивных пород, чаще всего нападающих на детей.