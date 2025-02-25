Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве

Правоохранители задержали журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш.Об этом сообщил ее сын Юрий в Facebook*.

Подробности задержания и его мотивы Барабаш не уточнил. Согласно предположениям мужчины, это могло быть связано с профессиональной деятельностью матери, которая сотрудничает с изданием Republic**. Он заявил, что Барабаш отправили в отдел по Дорогомиловскому району.

Также о задержании кинокритика Екатерины Барабаш сообщил источник РИА «Новости». Каких-либо деталей он не привел.

Ранее в столице задержали пособника украинских националистов. Мужчина в социальных сетях склонял российских военнослужащих к переходу на сторону противника. Также он занимался сбором секретной информации.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Организация, внесенная Минюстом в список иноагентов.