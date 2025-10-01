Кинокритик BadComedian заявил, что оживление умерших артистов через ИИ может погубить карьеру молодых актеров

Киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил NEWS.ru , что использование искусственного интеллекта для оживления умерших актеров может негативно сказаться на карьере молодых артистов. По его мнению, российские кинематографисты могут последовать примеру голливудских коллег.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал зрителям, что оживит старых знаменитых советских актеров и будет эксплуатировать их образы в новых проектах с разрешения родственников. Баженов считает, что это гораздо актуальнее и страшнее, чем появление нового актера в картине.

Ранее актриса Алена Яковлева призвала бить тревогу из-за появления ИИ-артистов в кино, отметив, что распространение цифровых исполнителей — это печальная, но неизбежная тенденция современности.