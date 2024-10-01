Ким объявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ

Основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) объявила о завершении реструктуризации объединенной компании WB и группы Russ (РВБ) и ее готовности к новым проектам. Видеосообщение появилось утром 1 октября в ее Telegram-канале .

«Еще в ноябре 2023-го я говорила, что основная угроза развития нашей компании кроется у нас внутри. Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую это буквально на кончиках пальцев», — отметила она.

По мнению основательницы WB, компании требовалась серьезная перестройка структуры для большей правильности, структурированности и четкости.

«Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы готовы к новым проектам», — подчеркнула Ким.

Отдельно она указала на то, что главной ценностью любой компании, безусловно, являются ее сотрудники.

«И для меня ваша безопасность и ваше будущее — основной приоритет. Я знаю, что многим из вас поступают непонятные звонки, сообщения и просьба добавиться в друзья в социальных сетях. Ничего не бойтесь, я гарант вашей безопасности. я также уверена, что наша правоохранительная система на нашей стороне», — заверила основательница маркетплейса, обращаясь к своей команде.

Также Ким выразила уверенность, что двойное убийство в центре Москвы, ставшее итогом попытки прорыва в офис компании ее супруга Владислава и нескольких вооруженных людей, не останется безнаказанным.

«Я верю в справедливость нашей правоохранительной системы», — заключила она.