Киберполиция предупредила россиян о новой волне фишинга в мессенджерах

В мессенджерах мошенники начали новую волну фишинговых рассылок. Об этом предупредил телеграм-канал Киберполиции МВД России.

Правоохранители предупредили, что злоумышленники маскируются под техническую поддержку сервисов и госорганы, рассылая сообщения о подозрительной активности, долгах или срочной необходимости подтвердить данные.

В Киберполиции дали несколько советов, как обезопасить себя. Нужно запретить добавлять вас в группы и каналы всем, кроме контактов, скрыть номер телефона от посторонних, ограничить поиск аккаунта по номеру и запретить незнакомым номерам писать вам.

Ранее в Общественной палате рассказали о применении аферистами массовой рассылки писем якобы от Федеральной налоговой службы. Мошенники отправляют потенциальным жертвам сообщения, в которых сообщают о задолженности или необходимости предоставить документы, и прикладывают ссылку на фишинговый сайт.