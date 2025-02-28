Кибермошенники придумали новую схему обмана на тему Масленицы

Киберпреступники впервые решили использовать тему Масленицы для обмана россиян, адаптировав под нее свои мошеннические практики. Об этом сообщила « Известиям » старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (бывшая F.A.C.C.T.) Мария Синицына.

«Они (ресурсы — прим. ред.) созданы от имени реально существующей компании, в их оформлении использованы визуальные образы, связанные с традиционным праздником», — сказала эксперт.

По ее словам, россиянам на сайтах «в честь Масленицы» предлагают вписать свои имя и фамилию, а также указать номер телефона, чтобы якобы проверить, есть ли он в списках на получение праздничных «бонусов».

Если пользователь оставляет свои данные, то ему звонит аферист, который представляется персональным менеджером и убеждает его внести «депозит» для покупки акций.

Мошенники используют праздничную атрибутику Масленицы как приманку, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы и выманить у нее деньги. По этой причине так важно соблюдать базовые правила кибербезопасности. В частности, не вводить личные данные на подозрительных ресурсах, использовать надежное антивирусное программное обеспечение и специальные расширения для браузера.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что аферисты могут выдавать себя за блогеров и администраторов игр, чтобы обмануть детей и подростков.