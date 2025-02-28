Кибермошенники придумали новую схему обмана на тему Масленицы
F6: мошенники впервые использовали тему Масленицы для обмана россиян
Киберпреступники впервые решили использовать тему Масленицы для обмана россиян, адаптировав под нее свои мошеннические практики. Об этом сообщила «Известиям» старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (бывшая F.A.C.C.T.) Мария Синицына.
«Они (ресурсы — прим. ред.) созданы от имени реально существующей компании, в их оформлении использованы визуальные образы, связанные с традиционным праздником», — сказала эксперт.
По ее словам, россиянам на сайтах «в честь Масленицы» предлагают вписать свои имя и фамилию, а также указать номер телефона, чтобы якобы проверить, есть ли он в списках на получение праздничных «бонусов».
Если пользователь оставляет свои данные, то ему звонит аферист, который представляется персональным менеджером и убеждает его внести «депозит» для покупки акций.
Мошенники используют праздничную атрибутику Масленицы как приманку, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы и выманить у нее деньги. По этой причине так важно соблюдать базовые правила кибербезопасности. В частности, не вводить личные данные на подозрительных ресурсах, использовать надежное антивирусное программное обеспечение и специальные расширения для браузера.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что аферисты могут выдавать себя за блогеров и администраторов игр, чтобы обмануть детей и подростков.