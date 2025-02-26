Депутат Немкин: мошенники могут выдавать себя за блогеров и администраторов игр

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT сообщил о возросшей активности мошенников, нацелившихся на детей и подростков.

По словам депутата, одной из распространенных схем обмана стал фишинг через соцсети и онлайн-игры. Злоумышленники создают фейковые аккаунты, притворяясь сверстниками, популярными блогерами или администраторами игр. Впоследствии они просят предоставить учетные данные якобы ради розыгрышей, акций или устранения технических неполадок, пояснил парламентарий.

Он также предупредил о применении психологического давления со стороны мошенников. Зачастую аферисты угрожают заблокировать аккаунт или утверждают, что пользователь нарушил правила.