Киберэксперт Зыков рассказал о рисках публикации личных данных в интернете

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT предупредил о возможных угрозах при размещении личной информации в социальных сетях и мессенджерах.

По его мнению, не стоит публиковать фотографии документов, таких как паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права и банковские карты. Даже если некоторые данные закрыты, их можно восстановить по оставшимся деталям. Это может помочь мошенникам в их деятельности.

Также эксперт советует избегать публикации информации, которая может помочь определить местоположение человека, например, фотографий подъезда, двора или почтового ящика. Такие публикации могут привлечь внимание воров или недоброжелателей.

«Публикации в реальном времени из кафе, аэропорта, спортзала, школы ребенка или с постоянного маршрута показывают не только место, но и привычки», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что такие публикации могут раскрыть распорядок дня человека и создать риски для его безопасности. Зыков также предостерег от публикации информации о дорогостоящих покупках и отпуске, так как это может привлечь нежелательное внимание.

«Безопаснее выкладывать такие вещи после возвращения или хотя бы не писать, что квартира пустует», — посоветовал он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на риски, связанные с публикацией рабочих фотографий. На таких снимках могут быть видны имена клиентов, внутренние ссылки и другие конфиденциальные данные.