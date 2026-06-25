Киберэксперт Зыков предупредил о новом способе подбора паролей мошенниками

Киберэксперт Владимир Зыков рассказал RT , что мошенники могут интересоваться именем домашнего питомца на сайтах знакомств и подобных ресурсах.

По его словам, это связано с тем, что некоторые пользователи используют клички животных в качестве паролей.

«По данным опроса информационно-аналитического издания „Рунет“, 12% россиян использовали имя питомца как пароль, 13% — имя члена семьи, 11% — значимую дату», — объяснил эксперт.

Он рекомендовал по возможности устанавливать двухфакторную аутентификацию и не рассказывать малознакомым людям клички животных, имена братьев, сестер и других близких людей, добавил сайт телеканала «Звезда».