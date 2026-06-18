Киберэксперт Зыков: «Мошенники на сайтах знакомств часто маскируются под иностранцев»

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков предупредил, что злоумышленники маскируются под иностранцев на сайтах знакомств, чтобы выманить у людей личные и банковские данные. Специалиста процитировал RT .

«Мошенники на сайтах знакомств часто маскируются под иностранцев и используют романтический интерес как инструмент социальной инженерии», — предупредил эксперт.

Он уточнил, что мошенники действуют по сценарию: сначала они завоевывают доверие жертвы, а затем придумывают историю о скорой встрече и документах, которые для нее нужны. Под такими предлогами злоумышленники узнают персональные данные, адрес проживания, банковские реквизиты и коды подтверждения.

Зыков отметил, что в некоторых случаях жертву используют как посредника для приема и отправки денег, что может вовлечь ее в незаконные финансовые операции.