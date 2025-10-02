Киберэксперт Ульянов заявил, что замена паспортов QR-кодом поможет сократить случаи утечки данных

«Как следствие, уменьшится и количество людей, которые видят паспорт человека. При этом необходимо будет обеспечить поддержку использования QR-кодов не только на уровне прогнозируемых сценариев, но и исключить ситуации, когда, например, охранники БЦ переписывают или сканируют паспорта посетителей без должного контроля над дальнейшим распространением чувствительной к утечке информации», — подчеркнул Ульянов.

Эксперт предупредил о рисках мошенничества на первом этапе внедрения системы QR-кодов. По его мнению, злоумышленники могут воспользоваться непониманием людей принципов работы новых цифровых документов.

Минцифры России сообщило, что на «Госуслугах» появится возможность сгенерировать QR-код для предъявления вместо бумажного паспорта. На начальном этапе цифровой документ можно будет использовать для покупки товаров, доступных только совершеннолетним, получения и отправки посылок, прохода в офисы и на мероприятия с возрастным ограничением.