Киберэксперт Ульянов призвал закрывать профили в соцсетях, чтобы защититься от клонирования аккаунта мошенниками

Мошенники все чаще создают копии чужих профилей в социальных сетях. Это позволяет им обманывать людей, рассылать фишинговые ссылки и собирать личные данные. Эксперт в области информационной безопасности Владимир Ульянов рассказал KP.RU , как работают эти схемы и что можно сделать для защиты.

По словам Ульянова, обнаружить страницу-двойник сложно: о ее существовании можно узнать только тогда, когда ею начинают активно пользоваться. Часто человек узнает о наличии клона от своих друзей. Эго-серфинг может помочь, но поисковикам требуется время для индексации страницы. Существуют и платные сервисы для обнаружения двойников, но они могут быть дорогими и не всегда необходимыми.

Мошенники создают фейковые аккаунты для различных целей: от рассылки сообщений от имени «фейк-босса» до распространения фишинговых ссылок и сбора личных данных. Они могут просить родственников и знакомых перевести деньги, создавать анкеты на сайтах знакомств с чужими фото и данными для обмана, а также рассылать спам и продвигать товары с нарушением правил площадок.

Главная защита от мошенников — это приватность. Закройте профили в соцсетях настройками приватности, спрячьте список друзей и подписчиков, не публикуйте фото документов и других деталей личной жизни. Чем меньше информации о вас в открытом доступе, тем меньше риск стать жертвой мошенников, заключил эксперт.