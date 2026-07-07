Киберэксперт Ульянов посоветовал ограничить публикацию личных данных для защиты от мошенников

Киберэксперт Владимир Ульянов поделился с KP.RU тремя важными шагами для обеспечения безопасности личных данных в интернете.

По словам специалиста, ограничение публикуемой информации снижает риски взлома, несмотря на открытую природу социальных сетей. Эксперт рекомендовал настраивать приватность аккаунтов, ограничивая доступ к профилям только для знакомых.

Кроме того, Ульянов посоветовал скрыть список друзей и подписчиков, чтобы усложнить мошенникам задачу по копированию круга общения для дальнейших атак. Важно также избегать публикации фотографий документов, адресов и других личных деталей, которые могут быть использованы злоумышленниками для создания фейков.