Киберэксперт Татаринов посоветовал проверять сертификат сайта, чтобы не столкнуться с мошенниками

В Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД заявили, что ChatGPT может направлять пользователей на поддельные сайты, созданные мошенниками для сбора личных данных и хищения денег. Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в интервью радио Sputnik дал несколько советов, как определить, является ли сайт мошенническим.

По его словам, можно проверить сертификат сайта, кликнув по иконке с замочком в браузере. Это позволит узнать некоторые данные о сайте, например, когда и кем был выдан сертификат, на какой срок. Однако, как подчеркнул Татаринов, это не гарантирует полной безопасности.

Специалист также напомнил, что все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Поэтому он советует не вводить личные данные на подозрительных сайтах, чтобы они не оказались в сети.