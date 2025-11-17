Киберэксперт Силаев заявил, что удаленная работа через «служебное приложение» — признак мошенничества

По его словам, одной из популярных схем являются сообщения в мессенджерах с заманчивыми заголовками, например: «Неужели это ты на фото?» или «Посмотри, что о тебе написали!». К таким сообщениям прикреплен файл с расширением apk, который маскируется под набор фотографий или видео. Открытие файла приводит к установке шпионской программы, способной украсть логины и пароли и получить контроль над системой.

Злоумышленники также предлагают удаленную работу через специальные приложения, создавая копии сайтов известных компаний с вакансиями. Соискателям советуют использовать «служебное приложение», но на самом деле эти программы крадут данные для входа в платежные системы и могут следить за денежными переводами.

Мошенники активизируются в периоды сезонных событий, рассылая сообщения, имитирующие уведомления от жилищных служб или государственных порталов. Эти сообщения содержат ссылки на сайты, которые заставляют загружать вредоносное приложение.

Еще одной схемой является имитация сообщений от официальных организаций. Злоумышленники представляются работниками сотовых компаний и объясняют необходимость установки «служебной программы» требованиями продления срока действия сим-карты или улучшения качества связи. В реальности такая программа меняет важные настройки банковских приложений для перехвата финансовых данных, подчеркнул Силаев.