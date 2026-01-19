Киберэксперт Силаев посоветовал пересмотреть настройки приватности в социальных сетях для защиты от мошенников

Социальные сети превратились в мощный инструмент для злоумышленников, использующих размещенную пользователями информацию для атак. Каждый пост, снимок и комментарий создают цифровой профиль, который мошенники анализируют для своих целей. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT .

«Вместо того чтобы взламывать сложные системы банков, преступники используют информацию, которой вы сами добровольно делитесь в соцсетях. Поводом для персонализированной атаки часто становится демонстрация определенного образа жизни», — отметил специалист.

Киберэксперт предупредил, что публикации о финансовых трудностях или желаниях также могут привлечь внимание мошенников. Они могут предложить фальшивые схемы по списанию долгов или возможность получить государственную субсидию с предварительным взносом.

Силаев рекомендовал пересмотреть настройки приватности в социальных сетях и скрыть информацию, которая может быть использована злоумышленниками. Он также подчеркнул важность двухфакторной аутентификации и использования сложных паролей для защиты аккаунтов.