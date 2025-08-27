Киберэксперт Силаев отметил, что подростки чаще всего становятся жертвами мошенников через игры и соцсети

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT о мошеннических схемах, которые нацелены на подростков.

По словам эксперта, дна из самых опасных схем обмана — «дропперство». Подросткам предлагают легкие деньги за оформление и передачу банковских карт. Преступники представляются сотрудниками банков, курьерских служб или онлайн-магазинов.

«На самом деле эти карты затем используются для отмывания преступных денег, и подросток, сам того не ведая, становится соучастником серьезного преступления», — подчеркнул специалист.

Также популярны обманы через игровые платформы и социальные сети. Детям приходят сообщения от якобы известных блогеров или администраторов игр с предложением бесплатно получить дорогую игровую валюту или скин.

«Для этого ребенка просят взять телефон родителя, сказать код из смс или перевести деньги под любым предлогом», — объяснил Силаев.