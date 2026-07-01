Киберэксперт Маркин предупредил, что заброшенные аккаунты в соцсетях могут стать инструментом для мошенников

Специалист по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Максим Маркин в разговоре с сайтом Lenta.ru предупредил, что злоумышленники могут использовать заброшенные аккаунты россиян в соцсетях и мессенджерах для незаконной деятельности.

По словам эксперта, такие страницы часто слабо защищены, их легко взломать и украсть личные данные пользователя. Преступники могут рассылать друзьям и родственникам владельца взломанного аккаунта сообщения с просьбой одолжить денег. Также они используют такие аккаунты для размещения запрещенной информации, спама и продвижения фиктивных товаров, отметило ИА НСН.

Маркин посоветовал удалять ненужные учетные записи, предварительно отвязав банковские карты и сохранив важную информацию. Он подчеркнул, что важно именно удалить аккаунт, а не деактивировать его. Если страница еще нужна пользователю, следует усилить ее защиту.