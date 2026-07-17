Киберэксперт Едемская рассказала, что мошенники стали наживаться на желании людей бросить вредные привычки

В России злоумышленники придумали новый способ обмана: они используют желание людей избавиться от вредных привычек. Мошенники предлагают якобы уникальные препараты, онлайн-консультации и авторские методики, но на самом деле только выманивают деньги и личные данные. Об этом рассказала «Известиям» киберэксперт и инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская.

По словам специалиста, злоумышленники предлагают различные услуги под видом помощи в отказе от вредных привычек. На самом деле они могут украсть деньги, персональные данные или реквизиты банковских карт, а также распространить вредоносные программы, отметил сайт URA.RU.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году количество мошеннических схем может увеличиться за счет использования искусственного интеллекта. Злоумышленники будут создавать убедительные сайты, чат-ботов и видеоролики с рекомендациями якобы от врачей или известных людей. Также есть риск столкнуться с поддельными препаратами, платными курсами без реальной ценности и фальшивыми благотворительными программами. Мошенники могут украсть персональные и платежные данные под предлогом регистрации на бесплатные консультации или диагностику.