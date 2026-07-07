Киберэксперт Бедеров предупредил об опасности старых аккаунтов в соцсетях

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров рассказал RT о рисках, связанных со старыми, забытыми аккаунтами в социальных сетях. Он подчеркнул, что такие аккаунты могут стать источником детальной информации о человеке, которую злоумышленники используют для атак с применением социальной инженерии.

Бедеров отметил, что даже редко используемая информация может быть опасной, если ее собрать в единую базу данных. Из профиля злоумышленник может получить список контактов, семейное положение, динамику карьерного роста и круг общения.

Кроме того, заброшенная учетная запись может стать ключом к целой экосистеме. Если аккаунт был привязан к другим сервисам для авторизации, злоумышленник, восстановив доступ к почте или соцсети, может получить доступ к десяткам активных сервисов пользователя.

Эксперт посоветовал перед удалением аккаунта провести цифровую очистку: вручную удалить личные фото и переписку, выйти из всех сессий на сторонних сайтах. Он также отметил, что многие платформы дают «период охлаждения», в течение которого аккаунт можно восстановить, но задача пользователя — инициировать процедуру безвозвратного удаления.

Если доступа к аккаунту нет, Бедеров посоветовал использовать стандартную процедуру восстановления или направить официальное обращение в службу поддержки платформы, четко описав ситуацию и приложив необходимые доказательства.