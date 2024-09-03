«Чуть не лишили квартиры». Сбербанк спас двух пожилых людей от мошенников

Сбербанк раскрыл мошенническую схему, продолжающуюся два месяца. Об этом рассказал зампред кредитной организации Станислав Кузнецов в беседе с РИА «Новости» .

«Мошенники чуть не лишили интеллигентную пожилую семейную пару из Москвы квартиры стоимостью более 25 миллионов рублей», — заявил он.

Кузнецов объяснил, что сначала аферисты опустошили счета своих жертв в разных банках, а потом начали убеждать их брать кредиты. Дело дошло до продажи недвижимости.

В итоге близкий родственник пострадавших обратился в офис Сбербанка, так как его родные пытались взять кредит там. Займ отказались оформлять, потому что антифрод-система обнаружила признаки мошенничества.

«Наши сотрудники открыли пожилой паре глаза на происходящее», — сказал Кузнецов.

По его словам, сделку по продаже квартиры отменили, люди смогли сохранить свою собственность.

Ранее Кузнецов рассказал о двух самых популярных схемах аферистов. Это звонки по телефону и сообщения в мессенджерах от имени МВД и Центробанка.