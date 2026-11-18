Прилагательное «человеческий» (human) признали словом 2026 года по версии Кембриджского словаря английского языка. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

На основании анализа языковых данных, интернет-трендов и поисковых запросов лингвисты выяснили, что в текущем году на фоне возросшего значения искусственного интеллекта возрос интерес к произведенному людьми.

«Опасения потерять часть себя, когда мышление передают машине, заставили людей пересмотреть, насколько они полагаются на ИИ: от ведущих математиков до учителей младших классов», — рассказал главный редактор словаря Колин Макинтош.

Словарь определяет human как «относящийся к людям, в противовес животным, машинам или богам». Ученые отметили, что чаще всего прилагательное встречается в словосочетаниях — например, «написанный человеком» (human-written), «созданный человеком» (human-generated, human-made).

Ранее психолог Елена Скрипачева рассказала, что чрезмерное общение с нейросетями может вызвать зависимость.