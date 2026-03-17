Каждый второй россиянин жертвовал деньги на благотворительность в прошлом году

Примерно половина граждан России в прошлом году направляли деньги на благотворительность и помогали людям, просившим милостыню. Об этом со ссылкой на данные Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ сообщило РИА «Новости» .

Опрос показал, что 10% респондентов часто жертвовали деньги на благотворительность, а 34% опрошенных признались, что делали это редко, лишь несколько раз. Только 6% заявили, что жертвовали средства только однажды за 2025 год.

Согласно исследованию, женщины на 5% чаще делают денежные пожертвования по сравнению с мужчинами. Самой распространенным направлением стали акции по сбору средств на лечение больных детей. На помощь животным жертвовал каждый четвертый благотворитель, а на поддержку пожилых людей — каждый пятый.

