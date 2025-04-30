Каждый второй родитель тратится на дополнительные уроки для детей

Каждый второй родитель тратит деньги на обучающие курсы и уроки для детей. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитиками сервиса для приема платежей ЮKassa и онлайн-школы «Фоксфорд».

По мнению руководителя службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирины Поляковой, дополнительное образование превратилось в инвестицию и возможность повысить конкурентоспособность выпускника.

Специалисты изучили ответы более двух тысяч пользователей кошелька ЮMoney, собранные в период с 14 по 25 апреля 2025 года. Они выяснили, что почти половина респондентов отдают детей на дополнительные уроки. Чаще всего это занятия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, базовые курсы и творческие кружки.

Российские родители готовы серьезно вкладываться в развитие своих детей, и данные ЮKassa о росте рынка образования это подтверждают

Согласно исследованию, примерно 45% родителей отправляют своих детей на дополнительные курсы и к репетиторам. Заметное улучшение успеваемости заметили 45% из них, а умеренное — 27%. Около 15% не увидели никаких изменений, а остальные 13% затруднились ответить на вопрос.

Большая часть респондентов призналась, что тратит на дополнительные уроки до пяти тысяч рублей (27%) и от пяти до 10 тысяч рублей (27%). Более крупные суммы вкладывают в образование 28% родителей, а бесплатными занятиями ограничиваются 18% опрошенных.

Многие предпочитают, чтобы обучение проходило в онлайн-формате (35%), а офлайн-уроки выбирают 25% родителей. Остальные 40% совмещают очное посещение и удаленные занятия.

Ранее детский психолог Надежда Резенова дала рекомендации, как лучше вести себя с провалившимся на экзаменах ребенком. Она посоветовала поговорить со школьником и напомнить о возможности пересдачи.