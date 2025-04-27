Психолог Резенова призвала родителей поддержать ребенка в случае несдачи экзамена на ЕГЭ

Детский психолог Надежда Резенова в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что беседа с ребенком о вариантах действий после возможной неудачи на экзамене — действенный способ уменьшить тревожность перед ЕГЭ.
«Проваленный экзамен — это не конец света», — подчеркнула специалист.
Для снижения стресса ребенку следует предложить позитивные альтернативы развития событий при неудаче на экзамене. Например, можно напомнить о возможности пересдачи, написал MK.Ru.
Кроме того, психолог советует накануне экзамена не забывать о здоровом сне, поскольку он помогает снять напряжение и способствует лучшему запоминанию информации. Полноценное трехразовое питание с достаточным количеством белка также играет важную роль в подготовке к экзамену.
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