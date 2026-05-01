Каждый восьмой россиянин не видит майские праздники без ленивого отдыха

Большинство россиян ассоциируют майские праздники с активным отдыхом, однако для каждого восьмого это время для «ленивого» досуга. Об сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», проведенное среди 3200 человек.

Так, 37% опрошенных связывают майские с дачей и огородом, 33% — с встречами с близкими, а 28% выбирают шашлыки и отдых на природе. Около трети планируют поездки за город или короткие путешествия, по 18% — прогулки и культурный досуг либо завершение накопившихся дел.

Среди популярных направлений — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и города Золотого кольца. При выборе места россияне ориентируются на бюджет, погоду и комфорт поездки.

Более половины респондентов (57%) готовы потратить на отдых до 10 тысяч рублей на человека, тогда как 12% предпочитают провести праздники дома без активных планов.

По данным KP.RU, 59% из 1,5 тысячи опрошенных признались, что трудятся в полную силу в перерыве между длинными выходными.