«Спрос в разы больше». Кадыров объяснил награды сына Адама

Кадыров-старший подчеркнул, что предъявляет высокие требования к юноше.

«Адам успешно справляется, и я претензий не имею, хотя спрос с него как с сына в разы больше. Если упрек насчет наград, то считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал наградами Адама, делали это за конкретные достижения. Если не верите, то можете пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — заявил глава региона.

Кадыров-старший напомнил, что заступил на пост вице-премьера правительства Чечни также в молодом возрасте.

«Я рос рядом с отцом, многому научился рядом с ним. Адам вырос рядом со мной. Поэтому он имеет знания и богатый опыт. Есть и практика», — заключил он.

Ранее сыну Кадырова вручили медаль «Защитник Чеченской Республики».