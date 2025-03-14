Аналитики выяснили, что молодежь не является главной аудиторией дейтинг-сервисов

Исследование аналитиков «Рекламного программатика» компании Platforma показывает, что вопреки популярным представлениям, молодежь не является главной целевой аудиторией сервисов для знакомств. Большую часть пользователей (34%) составляют представители поколения X — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Результаты исследования опубликовало издание «Известия».
На втором месте по численности оказались пользователи в возрастной группе 45–54 лет, составляющие 27% от общего числа участников дейтинг-сервисов. В то же время миллениалы (возраст 25–34 года) представляют лишь 18% от общей аудитории, а самая молодая группа — поколение Z (18–24 года) — занимает всего 2%.
Среди российских пользователей дейтинг-приложений преобладают мужчины — их доля составляет 60%, в то время как женщины составляют 40%. Большинство пользователей (более половины) имеют средний доход, а 17% относятся к категории с низким уровнем доходов.
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