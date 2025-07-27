Каждый четвертый студент в России использовал нейросети на экзаменах

Каждый четвертый российский студент использовал нейросети при сдаче экзаменов. Такие цифры привело РИА «Новости» со ссылкой на исследование MWS AI, разработчика ИИ-решений.

В работе указывается, что почти 80% обучающихся считают нейросети обыденным инструментом при подготовке курсовых, дипломных и других экзаменационных работ. ИИ помогает им ускорить обработку, написание текстов или структурировать материал.

«Однако только 25% респондентов признались в том, что пользовались нейросетями непосредственно во время экзаменов», — говорится в публикации.

Наибольшей популярностью у студентов пользуется ChatGPT, который обгоняет DeepSeek более чем в два раза.

Управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков отмечает, что вузам пора перестать осуждать обучающихся за ИИ, это него никуда не деться. По его мнению, именно университеты могут помочь наладить взаимодействие людей и новых технологий.

Ранее писатель Лукьяненко признался, что использует ИИ при написании книг.