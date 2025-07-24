Писатель Лукьяненко признался, что использует ИИ при написании книг

Восхищение искусственным интеллектом со временем сменится разочарованием, особенно в случае чрезвычайных происшествий технического или транспортного характера. Такое мнение высказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с ИА НСН .

По словам автора, нейросети склонны передавать информацию предельно упрощенно, что негативно сказывается на языке и мышлении. При этом писатель признался, что применяет ИИ в работе.

«Пользуюсь иногда для получения необходимой мне информации, потому что нейросеть в первую очередь — хорошая поисковая машина, которая может вытащить информацию, структурировать ее достаточно удобно и грамотно», — пояснил Лукьяненко.

Он также отметил, что нейросети помогают ему рассчитать временные промежутки для сюжета, выяснить типы двигателей для космических кораблей и другие детали.