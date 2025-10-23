Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра онлайн-рекламы
После просмотра рекламы в интернете и соцсетях каждый четвертый россиянин хотя бы раз совершал покупку. Об этом сообщила пресс-служба «Одноклассников».
Наиболее привлекательным способом рекламы для большинства являются текстовые объявления. Второе место — за фотопостами в соцсетях, на третьем идет короткая реклама перед началом видеоролика.
Опрос продемонстрировал, что персонализация рекламы важна для 41% пользователей.
Также 77% пользователей площадки заявили, что навязчивость стала для них негативным аспектом рекламы. Им не нравятся непрозрачные условия акций (12%) и неподходящий контекст (6%).
Наибольший интерес респондентов вызвали рекламные тематики, связанные с ресторанами, едой и кулинарией (29%), здоровьем, ЗОЖ и фитнесом (25%), стилем, красотой и модой (20%), а также путешествиями (19%).
Большинство пользователей ОК (56%) указали на удобный и навязчивый формат рекламы как главный фактор интереса. Остальные обращают внимание на актуальность предложения (14%), яркое оформление (11%) и уникальность продукта (10%).
Всего в опросе участвовали свыше 2000 пользователей соцсети старше 18 лет из всех регионов России.
Ранее стало известно, что более половины россиян пристрастились к новым хобби благодаря соцсетям.