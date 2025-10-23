Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра онлайн-рекламы

После просмотра рекламы в интернете и соцсетях каждый четвертый россиянин хотя бы раз совершал покупку. Об этом сообщила пресс-служба «Одноклассников».

Опрос продемонстрировал, что персонализация рекламы важна для 41% пользователей.

Наиболее привлекательным способом рекламы для большинства являются текстовые объявления. Второе место — за фотопостами в соцсетях, на третьем идет короткая реклама перед началом видеоролика.

Также 77% пользователей площадки заявили, что навязчивость стала для них негативным аспектом рекламы. Им не нравятся непрозрачные условия акций (12%) и неподходящий контекст (6%).

Наибольший интерес респондентов вызвали рекламные тематики, связанные с ресторанами, едой и кулинарией (29%), здоровьем, ЗОЖ и фитнесом (25%), стилем, красотой и модой (20%), а также путешествиями (19%).