Более половины россиян пристрастились к новым хобби благодаря соцсетям

Более половины россиян обучались своим хобби самостоятельно, используя интернет, а старшее поколение опирается при этом на семейные традиции. Это показали результаты исследования, проведенного социальной сетью «Одноклассники» и Аналитическим центром НАФИ.

Самое популярное хобби у жителей крупных городов, не считая спорта и садово-дачных работ — шитье, вязанье или вышивка. На втором месте — декоративно-прикладное искусство.

Традиционные виды рукоделия пользуются особенно высоким спросом в городах Центральной России и Урала, а доля технологически сложных видов хобби выше в мегаполисах — Санкт-Петербурге, Казани и Челябинске. Более половины россиян увлечения нужны для самовыражения и отдыха после работы, 77% не зарабатывают на этом деньги.

Среди мужчин самое популярное хобби — столярное дело и резьба, среди женщин — рукоделие из текстиля.

Всего в опросе участвовали более пяти тысяч человек из 16 городов России.