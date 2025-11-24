«Каждый борется за свое место»: чем поможет ограничение скидок на маркетплейсах

Центробанк предложил ограничить скидки маркетплейсов и запретить продажу продуктов их банков. К чему это может привести, рассказал 360.ru член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев.

Он напомнил, что с 1 октября следующего года в России вступит в силу закон «О платформенной экономике», который определит права и обязанности цифровых площадок. При этом ведущие маркетплейсы согласились выполнять его положения еще до этой даты.

Маркетолог заявил, что не очень понимает, почему у некоторых маркетплейсов скидки и бонусы идут только по картам их собственных банков. По его мнению, вопрос удастся урегулировать в интересах самих же покупателей.

«Каждый борется за свое место на рынке. Когда все рассказывают, что главная задача — спасти нас с вами, бедных покупателей, я отношусь к этому с улыбкой. Они спасают собственные рыночные позиции», — подытожил Григорьев.

При этом Центробанк вряд ли запретит маркетплейсам в принципе держать собственные банки, эта мера слишком жесткая, считает собеседник 360.ru.

Однако в пресс-службе Wildberries и Russ назвали такое предложение фактическим запретом на работу собственных банков у маркетплейсов, поскольку крупные банки смогут получить преимущество в работе.