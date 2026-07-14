Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне закроют на пенсии

«Известия»: 178 тысяч россиян выплатят ипотеку за 2025 год после 70 лет

Около 19% лиц, взявших ипотеку во второй половине 2025 года, погасят долг по достижении возраста 70–75 лет. Об этом сообщили «Известия» .

Из 966 тысяч выданных в 2025 году ипотечных кредитов на второе полугодие пришлась 661 тысяча договоров. Это означает, что порядка 178 тысяч заемщиков, оформивших жилье в прошлом году, завершат ипотечные выплаты по графику в возрасте старше 70 лет.

Банки к возрастным ограничениям применяют разные подходы. В некоторых срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 лет.

Финансовый аналитик Наталия Богомолова отметила, что при средней зарплате 100 тысяч рублей и пенсии около 25 тысяч рублей пенсионные выплаты покрывают лишь 25% прежнего заработка, что может создать для заемщиков финансовые трудности.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми.